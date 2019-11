Trump überrascht mit Truppen-Besuch in Afghanistan

US-Präsident Donald Trump besuchte zu Thanksgiving überraschend amerikanische Truppen in Afghanistan. Es gebe keinen anderen Ort, wo er den Feiertag lieber verbringen wollen würde, sagte Trump am Donnerstag auf der Bagram Air Base nördlich von Kabul auf einer Ansprache, die vom Sender Fox News übertragen wurde. Offiziell war angekündigt worden, dass Trump Thanksgiving in Florida verbringt, wo er in einer Telefonkonferenz mit Angehörigen des Militärs sprechen wollte.