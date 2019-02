Princess Ubolratana als Sängerin auf der Konzertbühne. Quelle: Youtube/RoyalWorldThailand

In ihrer Heimat machte sie sich vor allem als Schauspielerin einen Namen. So spielte sie die Hauptrolle in mehreren thailändischen Filmen («Where the Miracle Happens», «My Best Bodyguard» und «Together»). Daneben tritt sie auch als Sängerin auf. Sehr aktiv ist die Prinzessin in den sozialen Medien, wo sie gerne Musikvideos mit ihr als Sängerin verbreitet. Sie hat Millionen Follower. Das Interesse an der Politik wurde bei ihr geweckt, als sie vor ein paar Jahren eine Anti-Drogen-Kampagne anführte und im Rahmen dieses Engagements das Land bereiste und viele Jugendliche traf.

Ein wichtiger Schritt wieder in Richtung Demokratie

Prinzessin Ubolratana hat ihre politischen Ambitionen heute Freitag publik gemacht, nachdem in den letzten Tagen darüber spekuliert worden war. Die Prinzessin selbst verbreitete auf Instagram die Botschaft: «Wir werden zusammen vorangehen. An alle Bürger Thailands, danke für eure Liebe und Unterstützung.» Sie sei die «beste Wahl» für das Amt der Ministerpräsidentin, sagte Preechapol Pongpanich, der Präsident ihrer Partei. Sie sei «gebildet und geschickt». Mit ihrer Bewerbung stellt sich die Prinzessin gegen Thailands Generäle und insbesondere gegen Junta-Chef Prayut. Dieser hat heute zu verstehen gegeben, dass er Ministerpräsident Thailands bleiben möchte.

Die Wahl des neuen Parlaments ist nach wiederholter Verschiebung nun am 24. März geplant. Für das 68-Millionen-Einwohner-Land wäre dies ein wichtiger Schritt wieder in Richtung Demokratie. Thailand hatte seit der Einführung der konstitutionellen Monarchie im Jahr 1932 keinen Premierminister, der dem Königshaus entstammt. Heute steht Ubolratanas Bruder Maha Vajiralongkorn an der Spitze der Monarchie. Der 66-Jährige ist allerdings noch nicht offiziell gekrönt. Dies soll Anfang Mai geschehen.