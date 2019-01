Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen verlangte angesichts Drohungen aus China internationale Hilfe zur Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten auf der Insel verlangt. Zudem bekräftigte sie die Entschlossenheit der Bevölkerung, Taiwans Freiheit zu verteidigen. «Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft die Lage ernst nimmt und uns hilft», sagte Tsai Ing-Wen am Samstag vor Vertretern ausländischer Medien in Taipeh. Wenn es keine Unterstützung für ein demokratisches Land gebe, das bedroht werde, stelle sich die Frage, welches Land «als nächstes an der Reihe» sei.