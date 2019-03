Auftritt mit Kopftuch

Der muslimischen Gemeinde brachte sie die visuell deutlichste aller Respektsbekundungen entgegen: Sie trug ein schwarzes Kopftuch, während sie davon sprach, wie wichtig es ihr sei, dass Muslime in Neuseeland auch in Zukunft ohne Sorgen ihren Glauben ausüben können – in einem Land, das die meisten von ihnen «freiwillig als ihre Heimat gewählt haben».

Es war ein emotionaler Auftritt der Premierministerin, der einiges über Ardern aussagt – und über das Land, das sie führt. 2017 wurde die damals 37-Jährige als Regierungschefin vereidigt, im Juni 2018 bekam sie als erst zweite Premierministerin weltweit während ihrer Amtszeit ein Kind. Ardern regiert in einer Koalition mit New Zealand First, einer nationalistischen Partei unter der Führung von Winston Peters, der die Einwanderung auf ein Minimum begrenzen möchte und gerade unter liberalen Neuseeländern umstritten ist.

In den ersten eineinhalb Jahren zeigte die Premierministerin jedoch, dass die auf den ersten Blick schwierige Regierungskonstellation funktionieren kann, wenn auch längst nicht alle Neuseeländer der merklich eingebremsten Einwanderungspolitik zustimmen. Dass Ardern die Stimmung in der Bevölkerung zu lesen weiss, zeigt ihre Entscheidung, öffentlich mit einem Kopftuch aufzutreten. Und tatsächlich: Was vielerorts wohl zumindest lautstark diskutiert worden wäre, erntete in Neuseeland grosse Zustimmung.

Grosse Anteilnahme

Die Anteilnahme am Schicksal der muslimischen Religionsgemeinschaft, die gerade einmal etwas mehr als ein Prozent der Bevölkerung ausmacht, ist ausserordentlich gross. In der Hauptstadt Wellington versammelten sich am Sonntag etwa über 10'000 Menschen zu einer gemeinsamen Mahnwache, im gesamten Land wurden spontane Gedenkfeiern ausgerichtet. Allein am Samstag versammelten sich in einer Grünanlage im Zentrum Christchurchs gleichzeitig eine Gruppe von Schülern aus dem Inselstaat Tonga und eine Gruppe nepalesischer Einwanderer, um der Opfer zu gedenken.