Der Attentäter hat sein Manifest mit «Der grosse Austausch» überschrieben, das ist ein Lieblingsschlagwort der neurechten Identitären Bewegung, jener rechtsradikalen Strömung also, in der ungarische, österreichische und italienische Rassisten sich Seite an Seite wohlfühlen. Auf der Autofahrt zu seiner Bluttat in Christchurch, so sieht man es auf Videos im Netz, hörte der Täter sogar ein Lied, das serbische Nationalisten gedichtet haben. «Kebab raus», lautet der Refrain dieses Liedes, es ist dem Kriegs-herren Radovan Karadzic gewidmet und schmäht die Muslime des Balkans.

Mit dem «Segen» Breiviks

Global sind die Vorbilder, die der Attentäter benennt: In dem Manifest verherrlicht er den Italiener, der Anfang Februar 2018 in der Kleinstadt Macerata auf sechs afrikanische Migranten schoss. Er lobt den Briten, der im Juni 2017 in London mit seinem Lieferwagen in eine Menschenmenge an der Finsbury-Park- Moschee raste und zehn Menschen verletzte. Er preist den 21-jährigen Amerikaner, der 2015 in eine Kirche in Charleston stürmte und neun dunkelhäutige Amerikaner erschoss. Vor allem aber behauptet er, für seine Bluttat den «Segen» des Norwegers Anders Behring Breivik zu haben, jenes Rechtsextremisten also, der 2011 ein Sommerlager der Jungsozialisten auf der Insel Utøya überfallen und dort 77 Menschen ermordet hatte.

Auch Breivik hat damals ein Manifest im Netz hinterlassen, 1516 Seiten lang. Der Christchurch-Attentäter behauptet nun, mit dem seither inhaftierten Norweger in Kontakt gestanden zu haben, wobei er aber nicht sagt, wie. Und genauso wie damals Breivik erklärt er, es gehe ihm auch darum, weitere Täter zu «inspirieren». Breiviks damaliges Manifest, «2083. Eine europäische Unabhängigkeitserklärung», ist inzwischen schon von mehreren Attentätern weltweit als Inspirationsquelle angegeben worden.

Ziel ist ein globales Publikum, eine Szene, die sich in Onlineforen vernetzt.

Global sind auch die Feindbilder, die nun der Christchurch-Attentäter benennt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt in seinem Manifest vor, er wird wüst beschimpft, bei dem pakistanischstämmigen Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ist es ebenso, und ganz zentral ist Angela Merkel, «die Mutter all dessen, was anti-weiss und anti-germanisch ist». Sie stehe «ganz oben auf der Liste», denn: «Kaum jemand hat mehr getan, um Europa zu schaden und ethnisch zu säubern.» Den US-Präsidenten Donald Trump lobt er hingegen als «Symbol erneuerter weisser Identität und gemeinsamer Bestimmung». Nur mit dessen konkreter Politik sei er nicht zufrieden, «O Gott, nein».

Das Manifest des Christchurch-Attentäters hat die Form eines Selbstinterviews. Die entscheidende Frage, die er beantworten will, lautet: Wozu? Und darauf gibt er eine Antwort, die am Ende recht klar zusammenfasst, was die immer besser vernetzte rechtsextreme Szene über Grenzen hinweg ideologisch zusammenhält. Es ist die Behauptung, nicht europäischstämmige Zuwanderer würden die vorherige Mehrheit ersetzen. Und dass dies einem finsteren, von Politikern betriebenen Plan folge.