Gesprächsangebot Pakistans

In einer Fernsehansprache bot der pakistanische Premierminister Imran Khan am Mittwoch Indien Gespräche an. «Mit den Waffen, die wir beide haben – können wir uns eine Fehlkalkulation leisten?», fragte er. Indiens Regierung um die hindu-nationalistische Partei BJP von Premierminister Narendra Modi steht allerdings unter Druck, Stärke zu zeigen, weil in wenigen Monaten eine Parlamentswahl ansteht.

In beiden Ländern stachelten manche Medien zum patriotischen Eifer an. Im pakistanischen Fernsehen erzählten Generäle im Ruhestand, die pakistanische Armee sei der indischen überlegen. Indische Medien berichteten unter Berufung auf anonyme Regierungsquellen, Indiens Luftangriff habe mehr als 300 Terroristen getötet.

Neben den jüngsten Luftangriffen gab es in den vergangenen Tagen auch immer wieder Schusswechsel über die Kontrolllinie hinweg. Zwischenzeitlich wurde der Luftraum in dem Gebiet am Mittwoch grossflächig gesperrt.

Viele Nationen sind besorgt

Zahlreiche Länder äusserten Besorgnis über die Situation. Viele von ihnen forderten Pakistan auf, konsequent gegen Terrorgruppen vorzugehen – darunter Deutschland und die USA.

Die EU rief die Atommächte Indien und Pakistan zu «äusserster Zurückhaltung» auf. Die militärische Eskalation «hat das Potenzial, zu ernsthaften und gefährlichen Folgen für die beiden Länder und die ganze Region zu führen», sagte die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch.

Auch in Indien und Pakistan waren viele Menschen besorgt. Manche nahmen es mit Galgenhumor – etwa der indische Journalist Shivam Vij, der auf Twitter fragte: «Und was ist euer letzter Wunsch vor dem nuklearen Armageddon?»