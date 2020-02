Repression reicht nicht mehr aus

Der Tod des Mediziners Li Wenliang am Coronavirus stürzt Chinas Kommunistische Partei in eine der schwersten politischen Krisen der vergangenen Jahrzehnte. Die Vertuschung, die Unfähigkeit, die Krise in den Griff zu kriegen, die bereits Hunderte Menschen das Leben gekostet hat, und nun der Tod des jungen Arztes, der für viele zu einem Märtyrer im Kampf gegen das Virus geworden ist, hat die Wut einer Schicht geweckt, die sich lange arrangiert hat mit dem autokratischen Regime: Die Rede ist von Chinas jungem Bürgertum.