Nach Trump-Kim-Gipfel: Chefkoch plaudert aus dem Nähkästchen

So geschehen am 28. Februar 2019, nachdem der zweite Kim-Trump-Gipfel frühzeitig gescheitert war und die beiden Delegationen in ihre Hotels zurückgefahren waren, statt bei Paul Smart, dem australischen Chefkoch des Metropole, Platz zu nehmen. Nicht kulinarische Differenzen sorgten für das abrupte Ende des Gipfels, sondern die Frage der Denuklearisierung.

Von «bleu» bis «well done»

Tags zuvor hatte Smart den beiden Machthabern unter anderem Sirloin-Steak mit Pfefferkruste und mit Kimchi gefüllten Birnen aufgetischt, wobei der Nordkoreaner sein Steak blutig und der US-Präsident sein Fleisch durchgehend gegart bevorzugt. Die Wahl des blutigeren Fleisches sei eine Wertschätzung der Qualität, sagte Smart und attestierte damit, dass der Gourmet aus Pyongyang über einen erlesenen Geschmack verfüge. Trump habe jedoch von Kims Steak probiert, so Spitzenkoch Smart, der seine Sporen unter anderem im Londoner Ritz abverdient und einst für Queen Elizabeth II gekocht hatte.

Das Wagyu-Beef hatte Kim, der tags zuvor nach einer 4500 Kilometer langen Reise per Sonderzug in Vietnam eingetroffen war, aus Nordkorea selbst mitgebracht. Einige Medien witzelten sogar, ob sich dadurch eine Verletzung der US-Sanktionen gegen Nordkorea darstelle.

Andere Medien hingegen kritisierten die Dekadenz: In Nordkorea fiel die Ernte so schlecht aus wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen fehlten dem Land rund 1,4 Millionen Tonnen Lebensmittel. Die Regierung in Pyongyang müsse deshalb die Essensrationen für die Bevölkerung fast halbieren.

Alkohol

Während Trump bekanntlich keinen Alkohol trinkt, gönnt sich Kim Berichten zufolge gerne ab und zu einen Schluck. Am Tag vor dem Gipfeltreffen hatten niederländische Zöllner im Hafen von Rotterdam 90’000 Flaschen russischen Wodka unter einem Flugzeugrumpf gefunden und beschlagnahmt. Der Container mit der hochprozentigen Ware war direkt für Nordkoreas Machthaber und seine Militärführung bestimmt.