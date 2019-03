Nach dem Moscheen-Massaker in Neuseeland sind vier Verdächtige festgenommen worden. Ein Mann, der als Haupttäter gilt, filmte seine Bluttaten und streamte sie live via soziale Medien. Es ist ein grausiges Videodokument, das in zynischer Weise an ein Ego-Shooter-Game erinnert. Dabei ist ein weisser kurzhaariger Mann zu sehen, wie er zu einer der Moscheen fährt und auf die versammelten Gläubigen feuert. Er erscheint mit einer schusssicheren Weste, darauf eine schwarze Sonne: ein Erkennungszeichen militanter Rechtsextremisten. Und er trägt einen Helm mit einer Videokamera darauf.