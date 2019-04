Kim wirft den USA böse Absichten beim Hanoi-Gipfel vor

Der Fall Otto Warmbier

Während Kim am Freitag zurück nach Pyongyang reiste, besuchte Putin den «Seidenstrasse»-Gipfel in Peking. Dort informierte er laut Kreml-Angaben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über die Ergebnisse des Treffens mit Kim.

Kurz nach der Warnung durch Kim setzte Trump zwei Tweets über den Fall Otto Warmbier ab. Der Student aus den USA war jahrelang in Nordkorea festgehalten worden, im Koma in die USA zurückgekehrt und später an den Folgen der Haft gestorben. Einem Medienbericht vom Donnerstag zufolge hat Nordkorea zwei Millionen Dollar für Warmbiers medizinische Versorgung gefordert. Als ein Sondergesandter und ein Arzt aus den USA nach Nordkorea geflogen seien, um Warmbier aus einem Krankenhaus abzuholen, sei ihnen die Rechnung präsentiert worden – als Voraussetzung für eine Ausreise. Nach Rücksprache mit der US-Regierung habe der Sondergesandte eine Vereinbarung zur Zahlung der Summe unterschrieben. Ob das Geld später je gezahlt worden sei, sei aber unklar.

Trump bestritt die Zahlung auf Twitter: «An Nordkorea ist kein Geld für Otto Warmbier gezahlt worden, nicht zwei Millionen und auch kein anderer Betrag.» Er habe besser verhandelt als sein Vorgänger Barack Obama, der den Deserteur Bowe Bergdahl zu Unrecht gegen Geiseln ausgetauscht und hohe Summen an Geiselnehmer gezahlt habe. Trump erklärte die Rückkehr des sterbenden Warmbier damit, dass er «der grossartigste Geisel-Verhandler in der Geschichte der Vereinigten Staaten» sei, wie ihm der Chefunterhändler der USA bescheinigt habe.

No money was paid to North Korea for Otto Warmbier, not two Million Dollars, not anything else. This is not the Obama Administration that paid 1.8 Billion Dollars for four hostages, or gave five terroist hostages plus, who soon went back to battle, for traitor Sgt. Bergdahl!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. April 2019