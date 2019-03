Alle Nordkoreaner, die 17 Jahre oder älter sind, waren wahlberechtigt – oder genauer: zur Teilnahme an der Wahl verpflichtet. Die Wahlbeteiligung dürfte deshalb mehr als 99 Prozent betragen. Wer an der offenen Wahl nicht teilnimmt oder gegen den offiziellen Kandidaten stimmt, gilt als Verräter und muss mit Konsequenzen rechnen. Flüchtlinge aus dem Norden berichten, die Behörden überprüften jeden Einzelnen, der nicht an die Urne gegangen sei. Zuweilen fänden sie so heraus, dass jemand das Land heimlich verlassen habe.

Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren kandidierte Machthaber Kim Jong-un im Wahlkreis am Mt. Paektu, dem heiligen Berg der Koreaner an der Grenze zu China, von wo aus Staatsgründer Kim Il-sung den Guerillawiderstand gegen die japanischen Kolonisatoren geführt haben soll.

Diktatur im Volk verankert

Nach der Propaganda-Legende soll sein Sohn Kim Jong-il, der Vater des heutigen Diktators, der Nordkorea bis 2011 führte, dort geboren worden sein. Gleichsam als Messias vom heiligen Berg. (In Wirklichkeit kam er im sowjetischen Exil in Viatskoje in der Nähe von Chabarowsk zur Welt.) Wie Brian Myers von der Dongseo-Universität in Busan in seinem Buch «The Cleanest Race» aufzeigte, macht die nordkoreanische Propaganda für ihre Mythen Anleihen beim Kaiserkult des Vorkriegs-Japan. Und beim Christentum.

Nach der Verfassung ist die Oberste Volksversammlung das gesetzgebende Organ des Landes. Die Verfassung legt aber auch fest, die Arbeiterpartei führe das Land. Damit untersteht die Volksversammlung der Arbeiterpartei, die bisher über eine 85-Prozent-Mehrheit verfügte. Das Parlament tagt meist zweimal im Jahr, um Gesetze und Beschlüsse abzunicken. Dazwischen führt ihr Präsidium die anfallenden legislativen Geschäfte. Ins Präsidium werden nur Vertraute Kims gewählt. Der Vorsitzende des bisherigen Präsidiums ist der 91-jährige Kim Yong-nam, der damit formell der ranghöchste Nordkoreaner ist.

Alle Stimmen dem obersten Führer

Die Volksversammlung ist, so wie einst die Parlamente aller Staaten im sowjetischen Machtbereich, nur formal eine Legislative. Strukturell entspricht Nordkoreas politisches System durchaus jenem einer westlichen Demokratie, Nordkorea nennt sich offiziell Demokratische Volksrepublik Korea (DPRK). In der Praxis wird in der Volksversammlung jedoch nichts beschlossen, es gibt keine Pluralität der Meinungen. Zudem vertreten die Abgeordneten das Regime auch in ihren Wahlbezirken. Mit dieser reziproken Mechanik und der Beteiligung aller Nordkoreaner an der Wahl – oder genauer: der Bestätigung des Regimes – verankert das Regime seine Diktatur im Volk.