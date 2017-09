Kim droht mit Wasserstoffbombe

«Raketenmann auf Selbstmordmission» gegen «geistig umnachteten, senilen Amerikaner»: Das verbale Wettrüsten zwischen Nordkorea und den USA geht in die nächste Runde. Nachdem ­US-Präsident Donald Trump Kim Jong-un in seiner Ansprache vor der UN-Vollversammlung am Donnerstag mit Elton Johns Liedtitel «rocket man» beleidigt und der weitgehend vom Rest der Welt isolierten Diktatur mit «völliger Zerstörung» gedroht hat, schlug der junge nordkoreanische Machthaber am Freitag mit voller Wucht zurück.

Trump werde «teuer für seine Rede» bezahlen, drohte Kim in einer englischsprachigen Erklärung, welche die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitagmorgen veröffentlichte.

Persönlich beleidigt

In der Erklärung machte der Diktator auch keinen Hehl daraus, dass er sich von Trumps Äusserungen zutiefst persönlich beleidigt fühlt. Trump habe ihn und sein Land vor den Augen der Welt beleidigt, rechtfertigte Kim seine harsche Reaktion. Trumps Anwürfe «haben mich überzeugt, dass der Weg, den ich gewählt habe, richtig ist und dass ich ihn bis zum Ende weitergehen muss», zitierte die Agentur Kim weiter. Er werde den geistig umnachteten und senilen Amerikaner endgültig mit Feuer bändigen, beendete Kim seine erste direkte an ein internationales Publikum gerichtete Ansprache.

Was genau der Diktator in dritter Generation damit gemeint ­haben könnte, erklärte sein Aussenminister Ri Yong-ho, der sich für die UN-Vollversammlung derzeit in New York aufhält. Nordkoreas nächster Atomtest könne die «stärkste Explosion einer Wasserstoffbombe im Pazifik» werden, zitierte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap Ri. Allerdings ergänzte der Minister, er wisse natürlich nicht, welche Aktionen als Nächstes folgen würden, denn dies geschehe ausschliesslich auf Befehl von Machthaber Kim Jong-un.

In den vergangenen Wochen hatte das Regime in Pyongyang die Welt mit einem sechsten Atomtest und mehreren Raketenabschüssen über Japan hinweg in Atem gehalten. Am Donnerstag hatten die USA noch einmal ihre Sanktionen verschärft und ihr ­Finanzministerium ermächtigt, gegen Banken und Unternehmen vorzugehen, die in Geschäfte mit Pyongyang verwickelt sind. Auch die Vertreter der EU beschlossen am Donnerstag weitere Sanktionen gegen Nordkorea.

Trump lobt China

In seinem Kommentar zu den neuen Restriktionen lobte Trump auch Nordkoreas wichtigsten Handelspartner China. Peking habe seine Banken nun instruiert, keine Geschäfte mehr mit Nordkorea zu machen. In der Vergangenheit hatte Trump Peking mehrfach vorgeworfen, die Sanktionen der internationalen Staatengemeinschaft nicht ausreichend umzusetzen.

Heute wird sich Pyongyangs Aussenminister Ri an die UNO-Vollversammlung in New York wenden. Ausserdem ist ein Gespräch des nordkoreanischen Vertreters mit dem UNO-Generalsekretär António Guterres geplant. (Berner Zeitung)