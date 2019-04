Indien wählt: Modi oder Ghandi?

Modi spricht vor allem über eines und einen: Modi. 2014 hat er sich noch als Teeverkäufer in Szene gesetzt, damit konnte er die Botschaft verbreiten, dass man es auch in Indien von unten ganz nach oben schaffen kann. 2019 hat er sein Label geändert, jetzt nennt er sich «Chowkidar», das bedeutet «Wächter». So bezeichnet er sich auch in Meerut, alle können den Premier live im Fernsehen verfolgen, sie sehen Modi in weisser Kurta und brauner Jacke vor dem Mikrofon, er ist weniger locker als sonst, seine Stimme klingt angespannt, manchmal gar zornig, wenn er über die Opposition herzieht.

Wie immer spricht Modi langsam und wortgewaltig, setzt geschickt seine Pausen, nutzt die Arme für kraftvolle Gesten. Öfters als sonst klopft er sich mit der Linken auf die Brust, alle sollen hören, was er, Modi, als seine grössten Leistungen betrachtet. Er zählt sie nacheinander auf, Bankkonten für die Armen, Krankenversicherungen, Farmerhilfen, Zuschüsse für Eigenheime, Toiletten. «Ich habe das alles gemacht», ruft Modi, «der Wächter war das.»

Modi weiss, dass er noch immer als Mann verehrt wird, der nichts in die eigene Tasche stopft.

Das politische Feld teilt er in zwei Lager. Auf der einen Seite Modi, der mit seinen Getreuen dafür sorgt, dass das neue Indien, das er einst ausrief, gedeihen kann. Auf der anderen Seite jene Politiker, die keinen Plan hätten, die nichts geschaffen hätten und vor allem korrupt seien. Keine Rede ohne Anspielung auf den Schmutz in der Politik, Modi weiss, dass er von vielen einfachen Leuten noch immer als Mann verehrt wird, der sich – soweit man weiss – nichts in die eigene Tasche stopft, hinter dem keine gierige Familie steht, die Geld abgreifen will. Er pflegt es sorgsam, das Bild des selbstlosen Premiers. «Ich habe nichts», sagt er. «Ihr seid mein Kapital», ruft er in die Menge. Das kommt immer noch an.

Das Bild vom Wächter hat Modi wohl gewählt, weil es gut in die aufgeladenen Zeiten passt, in denen Indien und Pakistan zuletzt beinahe Krieg gegeneinander geführt hätten. Nach dem islamistischen Terror in Kashmir gingen auf beiden Seiten die Emotionen hoch, und Modi versucht, diese Gefühle im Wahlkampf wachzuhalten, er lobt die indischen Märtyrer, womit er die Soldaten meint, die in Kashmir durch die Terrorattacke im Februar starben.

Modi spricht stolz über seinen Vergeltungsschlag, er attackiert die Zweifler im eigenen Land, er behauptet süffisant, sie führten einen Wettbewerb um die Freundschaft Pakistans. Und dann donnert er: «Braucht unser Land indische Helden oder pakistanische Helden?» So betankt der Premier mit den aussenpolitischen Spannungen seine Auftritte, offenbar in der Hoffnung, dass ihm dies die nötigen Stimmen für eine zweite Amtszeit sichert.