Das indische Militär flog nach Regierungsangaben am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Pakistan und tötete dabei eine «sehr grosse Anzahl» islamistischer Kämpfer. Der Angriff auf das Lager der Islamistengruppe Jaish-e-Mohammed (JEM) sei wegen «drohender» Selbstmordanschläge in Indien erfolgt, sagte ein hochrangiger Vertreter des Aussenministeriums. Pakistan kündigte eine baldige Antwort seiner Streitkräfte an.