In Hongkong findet die grösste Demonstration seit Jahrzehnten statt

In Hongkong haben Hunderttausende Menschen gegen Pläne der Regierung für Auslieferungen an China demonstriert. Der Protest am Sonntag fand ungewöhnlich grossen Zulauf.

Die Organisatoren schätzten die Teilnehmerzahl auf 1,03 Millionen. Damit wäre dies die grösste Demonstration seit den Protesten nach dem Tian'anmen-Massaker am 4. Juni 1989 in Peking. Die Polizei von Hongkong sprach indes von 240'000 Teilnehmern.

Das geplante Gesetz würde den Behörden erlauben, auf Ersuchen chinesischer Stellen Verdächtigte an die kommunistische Volksrepublik auszuliefern. Anwaltsverbände, Menschenrechtsgruppen, ausländische Handelskammern und Regierungen sind besorgt. Demonstranten trugen Schilder mit «Keine Auslieferung nach China» oder «Nach China ausgeliefert, für immer verschwunden».