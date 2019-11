Hongkong: Mann wird angezündet, Demonstrant angeschossen

Die letzten Schüsse haben niemanden getroffen, wie die Polizei mitteilt. Sie bestätigte dabei die Schussabgabe. Der angeschossene Demonstrant sei ausser Lebensgefahr, befindet sich nach Angaben der Krankenhaus-Behörde in einem kritischen Zustand. Er ist bereits der dritte Demonstrant, der durch Schüsse bei den Protesten verletzt wurde.

Mann kritisiert Demonstranten – und wird angezündet

Die Szene spielte sich an einer der blockierten Strasse in Hongkong ab. Mit ihren Blockade-Aktionen am Montag wollten die Demonstranten zunächst an den Tod eines Studenten erinnern. Der 22-Jährige war am Freitag an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben, nachdem er vergangene Woche am Rande von Protesten von einem Parkhaus gestürzt war. Durch die Schüsse der Polizei schaukelte sich die Lage dann weiter hoch.

In der ganzen Stadt entluden sich Proteste in Gewalt, radikale Demonstranten blockierten Strassen, legten Feuer und warfen Pflastersteine. Die Polizei setzte Gummigeschosse und Tränengas ein. Die Polizei bestätigte zudem, dass Beamte auch an zwei weiteren Orten in der Stadt am Montag ihre Dienstwaffen gezogen hätten. Verantwortlich dafür seien die illegalen Taten der «Randalierer» gewesen.

Joshua Wong, eines der bekanntesten Gesichter der Demokratie-Bewegung, forderte ein Ende der Polizeigewalt. «Nicht wir haben die Gewalt eskaliert, sondern die einzige Seite, die eskaliert, ist die Polizei», sagte Wong der britischen BBC. «Aus Hongkong wird in einen Polizeistaat gemacht.»

Brutale Szene: Der Mann wird mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und dann angezündet. Quelle: Twitter via @DanielDumbrill

Aufgetaucht ist auch ein Video, das zeigt, wie ein Mann angezündet wird. Wie CNN berichtet, hat der Mann mehrere Demonstranten konfrontiert und sie beschimpft, dass sie «alle keine Chinesen» seien. Der Mann nähert sich dabei der Gruppe, dann spritzt ihn eine Person mit einer Flüssigkeit an und zündet ihn an. Wie die brutalen Aufnahmen zeigen, läuft der Mann brennend davon.

Quelle: Twitter via @DanielDumbrill

Was danach mit ihm geschieht, ist unklar. Die Szenen haben sich ebenfalls am Montag abgespielt, wie auch die «South China Morning Post» berichtet. Die Hongkonger Polizei untersucht demnach den Fall. Das Opfer sei in kritischem Zustand im Spital.

Bereits am Wochenende war es in Hongkong erneut zu Ausschreitungen gekommen. Seit dem 9. Juni demonstrieren die Hongkonger gegen die eigene Regierung. Sie kritisieren einen wachsenden Einfluss der Pekinger Führung auf die ehemalige britische Kronkolonie. Immer wieder kommt es dabei zu schweren Zusammenstössen von Polizei und Demonstranten.