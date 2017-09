Hat Kim eine neue Atombombe getestet?

China hat am Samstag ein Erdbeben der Stärke 3,4 in Nordkorea gemeldet. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua liegt das Epizentrum in etwas in derselben Gegend eines ähnlichen Bebens Anfang September, das von einem Atomwaffentest ausgelöst worden war. Die chinesische Erdbebenwarte sprach am Samstag von einer «mutmasslichen Explosion».

Detected earthquake of magnitude 3.4 in #NorthKorea, caused by suspected explosion: Reuters — India TV (@indiatvnews) September 23, 2017

(chi)