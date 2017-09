Hat Kim den Vulkan geweckt?

Seit Jahren warnen Wissenschaftler, dass Nordkoreas unterirdische Atomtests einen Ausbruch des Vulkans Paektu an der Grenze zu China auslösen können. Gemäss südkoreanischen Medienberichten haben die Chinesen in der vergangenen Woche, wenige Tage nach Pyongyangs jüngstem Test, Teile des Paektu-Parks geschlossen. Das Gebiet um den 2744 Meter hohen Vulkan werde so lange geschlossen bleiben, bis die «möglichen Risiken verschwunden» seien, zitierte die südkoreanische Zeitung «Donga Ilbo» eine Mitteilung der chine­sischen Behörden.

Weite Teile Japans begraben

Die Behörden gingen nicht näher auf die Art der Risiken ein. Doch Chinas Onlinegemeinde spekuliert, ob es um eine mögliche radioaktive Verseuchung des Gebiets geht oder ob die jüngsten Steinschläge, die sich seit dem vermutlich ersten nordkoreanischen Wasserstoffbombentest vom 3. September in der Region häufen, Vorboten eines Ausbruchs sein könnten.

Der Paektu, der in Nordkorea als angebliche Geburtsstätte des verstorbenen Führers Kim Jong-il wie ein Heiligtum verehrt wird, liegt nur 114 Kilometer von dem Atomtestareal Punggye-ri entfernt. Zuletzt war der Vulkan 1903 ausgebrochen. Die Eruption im Jahr 946 gilt als eine der heftigsten der Geschichte. Damals begrub die Asche des Paektu auch weite Teile Japans unter einer Ascheschicht.

Ausbruch «durchaus denkbar»

Seit Jahren warnen japanische und chinesische Geowissenschaftler, die den Berg bis 2006 auch auf der nordkoreanischen Seite untersuchen durften, dass ein baldiger neuer Ausbruch durchaus denkbar sei. Zwischen 2002 und 2006 dokumentierten die Wissenschaftler vermehrt vulkanische Erdbeben, ungewöhnliche Vulkangasaktivitäten und Krustenbewegungen. Die Forscher wiesen ferner eine grosse Magmakammer nach. Danach mussten sie ihre Arbeiten wegen der politischen Spannungen einstellen.

Einen Beweis, dass Atomtests Vulkanausbrüche auslösen, gibt es nicht. Takeshi Miyamoto vom Center for Northeast Asian Studies der Universität Tohoku, der zum japanischen Forschungsteam gehörte, ist dennoch überzeugt, dass der Paektu in Gefahr sein könnte. «Wenn in der Nähe des Kraters in geringer Tiefe heisses Wasser von Magma eingeschlossen ist, ist es durchaus denkbar, dass die Erschütterung eines Atomtests zu Explosionen führt», sagte Miyamoto vor wenigen Tagen der Nachrichtenagentur Jiji. (Berner Zeitung)