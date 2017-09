Gewalt gegen Rohingya verurteilt – aber kein Wort zum Militär

Burmas De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wollte nicht länger schweigen. In der Hauptstadt Naypyidaw trat sie gestern an ein Rednerpult und erklärte vor ausländischen Diplomaten, wie es zu der Eskalation der Gewalt im Westen ihres Landes hatte kommen können. Seit Ende August wurden dort 400'000 Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit zu Flüchtlingen. «Wir verurteilen alle Menschenrechtsverletzungen und ungesetzliche Gewalt», sagte die 72-jährige Politikerin.

Armee kann Pläne blockieren

Die Friedensnobelpreisträgerin ist angesichts der humanitären Notlage in ihrem Land international massiv in Kritik geraten. Tatsächlich steht ihre Regierung, die nach dem Ende einer jahrzehntelangen Militärdiktatur im März 2016 an die Macht kam, an der Grenze zu Bangladesh vor ­gewaltigen Problemen. Spannungen zwischen der buddhistischen Mehrheit und einer muslimischen Minderheit gibt es hier seit Jahrzehnten. Die Angehörigen der Volksgruppe Rohingya werden unterdrückt und haben kaum Rechte.

Die Armee reagierte bereits mehrfach mit brutalem Vorgehen gegen die Muslimen. Auf schwere Vorwürfe gegen das Militär ging Suu Kyi nicht ein. In perfektem Englisch lud die Anführerin dafür die anwesenden internationalen Beobachter ein, sich selbst ein Bild von der Situation in Burma zu machen. Die Einladung beschränkte sie ausdrücklich auf den friedlichen Teil der Region.

Auch, dass die Armee in dieser Frage die wichtigste Rolle spielt, liess Suu Kyi unerwähnt. Die Armee kann gemäss Burmas Verfassung vollkommen autonom regieren. Suu Kyi hat keine Befehlsgewalt über die Truppen. Sie ist vielmehr auf das Wohlwollen der Generäle angewiesen. Denn diese kontrollieren 25 Prozent der Parlamentssitze und können Suu ­Kyis Pläne für Verfassungsänderungen blockieren.

Aktivisten enttäuscht

«Es war positiv, dass Suu Kyi Menschenrechtsverstösse verurteilt hat», teilte Amnesty International mit. «Aber sie schweigt immer noch über die Rolle der ­Sicherheitskräfte.» Dabei gebe es überwältigende Beweise, dass diese in ethnische Säuberungen verwickelt seien. Phil Robertson von Human Rights Watch warf Suu Kyi vor, Gräueltaten der ­Armee zu verschweigen. Auch UNO-Generalsekretär Guterres forderte, das Militär müsse Aktionen gegen Rohingya beenden und Hilfe in die Region lassen. (Basler Zeitung)