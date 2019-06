Gewalt an Grossdemonstration in Hongkong

Er stelle zudem sicher, dass Hongkong seine internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität erfülle.

Heftige Ausschreitungen

Nach der Grossdemonstration von rund einer Million Menschen in Hongkong gegen geplante Auslieferungen an China ist es in der Nacht zum Montag zu Ausschreitungen gekommen. Es gab Verletzte und Festnahmen.

Nachdem sich der friedliche Massenprotest am Sonntagabend aufgelöst hatte, versuchten einige hundert radikale Demonstranten gegen Mitternacht, Absperrgitter einzureissen und den Legislativrat und Regierungssitz zu stürmen.

THIS IS MORE THAN 1 MILLION PEOPLE MARCHING!Say no to extradition to China! Proud to be HongKonger!#HongKongpic.twitter.com/wBCOlLPsQs

