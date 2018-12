«Eure Bischöfe sind Dummköpfe»

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat die katholischen Bischöfe in seinem Land als nutzlos bezeichnet. Ohne Gott hätte er es im Leben zwar zu nichts gebracht, sagte Duterte am Mittwoch in Manila.

«Aber eure Bischöfe, tötet sie. Sie sind nutzlos, sie sind Dummköpfe. Sie kritisieren nur herum.» Sein eigener Gott besitze viel gesunden Menschenverstand, sagte der 73-Jährige. Doch der Gott der katholischen Kirche sei dumm. Er betonte aber: «Ich habe nie gesagt, ich sei Atheist». Die Präsidentschaft sei ein Geschenk Gottes.