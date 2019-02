Es war sein letzter Tag in Freiheit. Es war grimmig kalt an diesem Morgen in Dandong, Smog hing über der Stadt und verlieh ihr fast etwas Mystisches. Es war der falsche Tag.

Seit ein paar Monaten lebte Michael Spavor in einer der Neubauten direkt am Fluss, dem Yalu, der Nordkorea und China trennt. Von seinem Apartment aus konnte er weit nach Nordkorea sehen. Fast jeden Tag blickte er mit dem Teleskop hinüber, er sah die Holzbaracken am anderen Ufer und natürlich die Brücke der Freundschaft. 940 Meter lang, führt sie hinüber nach Nordkorea. Es ist die einzige Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Staaten.