In den Vereinigten Staaten wurde mit einigem Befremden aufgenommen, wie Trump über das Schicksal von Otto Warmbier sprach. Der amerikanische Student war Anfang 2017 in Nordkorea verhaftet worden und anderthalb Jahre später, beinahe hirntot, in die Heimat ausgeflogen worden. Wenige Tage nach seiner Rückkehr starb er. Warmbiers Eltern werfen dem nordkoreanischen Regime vor, ihren Sohn gefoltert zu haben. Trump sagte, er habe mit Kim über den Fall gesprochen, er glaube dem nordkoreanischen Machthaber, dass er davon «erst später» erfahren habe.

Kim im Frage-Antwort-Modus

Der vorzeitige Abbruch ohne Ergebnis kam für viele in Hanoi wie ein Schock, zumal am Morgen ganz andere Töne von Kim und Trump zu vernehmen waren. Kurz vor neun Uhr hatten sie an einem Marmortisch Platz genommen, hinter ihnen ihre Übersetzerinnen. Reporter der amerikanischen Begleitpresse durften ein paar Fragen stellen, bevor sich die beiden dann zu den Verhandlungen zurückzogen. Zunächst antwortete nur Trump, eine Frage jedoch ging auch an Kim. Ob er denn zuversichtlich sei, wollte ein Reporter der Washington Post wissen. Kim blickte zuerst versteinert, dann lächelte er und begann zu sprechen, eine Szene, die beim ersten Gipfel in Singapur noch undenkbar gewesen wäre. «Es ist zu früh, um etwas zu sagen. Ich werde keine Prophezeiungen abgeben. Aber ich fühle instinktiv, dass ein gutes Ergebnis herauskommen wird», sagte Kim mit rauer Stimme.