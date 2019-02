Ministerin Choe Son-hui und Sängerin Hyong Song-wol. Fotos: PD

Als Kim Jong-un mit US-Aussenminister Mike Pompeo verhandelte, soll Kim gesagt haben: «Ich bin ein Vater und Ehemann. Und ich habe Kinder. Ich will nicht, dass meine Kinder ihr ganzes Leben die Bürde von Atomwaffen auf ihrem Rücken tragen.» Das berichteten Mitglieder von Pompeos Team. Mit seiner Frau Ri Sol-ju tritt Kim auch in Nordkorea als modernes Paar auf, Ri meist in hellen westlichen Kleidern und einer Handtasche von Chanel. Er hält ihre Hand, oder sie hakt ihm unter. Das war selbst in Südkorea bis vor kurzem nicht möglich. Ri hat für Nordkoreas Elite ein neues Frauenbild geschaffen. Sie geht nur selten hinter ihm, wie es die traditionelle Frauenrolle verlangt. Experten glauben, sie habe grossen Einfluss auf ihren Mann. Und seine Schwester forme ihre Schwägerin zur perfekten First Lady.

Gattin Ri Sol-ju und Schwester Kim Yo-yong. Fotos: PD

Die Musikerin Hyong Song-wol, die inzwischen auch in Südkorea populär ist, hat ähnlich viel Einfluss wie die Schwester. «Nicht auf das Image Kims. Sie steht für das schöne Korea», sagt Experte Jay Jong.

Mit Vize-Aussenministerin Choe Son-hui und Kim Song-hye haben im Vorfeld des Gipfels auch zwei Frauen mit den Amerikanern verhandelt. «Nordkorea braucht ein positives, weniger bedrohliches Bild, das Männer-dominierte, militaristische Image hilft nicht, Sanktionen zu überwinden oder die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern», sagt Jay Song. Im Norden werden die Frauen sicher weiter an Gewicht gewinnen. «Ironischerweise hinkt das demokratischere Südkorea hinterher. Gerade im Friedensprozess wären die Frauen wichtig.»