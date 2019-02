Der Plot ist schnell erklärt: Mitte des 18. Jahrhunderts kommt die junge Chinesin Wei Yingluo an den Kaiserhof in Peking, um den mysteriösen Tod ihrer Schwester aufzuklären. Dort gewinnt die aufmüpfige Frau das Herz des Kaisers und seines Hofstaates. Umgerechnet 45 Millionen Franken betrugen die Produktionskosten für die Serie. 15 Milliarden Mal wurden Episoden allein auf chinesischen Internetplattformen abgerufen. 530 Millionen Menschen sahen die Serie im August an nur einem Tag. Zum Vergleich: Zur finalen Folge der 7. Staffel von «Game of Thrones» schalteten 16,5 Millionen Menschen ein.

In China ist es fast normal, wenn Menschen im Restaurant beim Essen nebenbei eine Serie laufen lassen, bei der Arbeit ihr Handy neben den Computer legen, in der U-Bahn sowieso. Serien sind in China ein Suchtmittel. Cai Shenshen von der Swinburne University of Technology in Melbourne nennt das Format in ihren Publikationen die «vorherrschende Form des Geschichtenerzählens» in China.

Fernsehen ist das wichtigste Medium im Land. 97 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu einem Gerät. Dabei nehmen TV-Dramen bei einzelnen Sendern bis zu zehn Stunden des Programms am Tag ein. 30'000 Episoden produziert die heimische Filmindustrie pro Jahr über die rasanten Veränderungen im Land, die schwierigen Lebensbedingungen von Wanderarbeitern, die Urbanisierung und die Konflikte zwischen den Generationen. Viele Serien kann man im Netz auch in Europa anschauen. Darunter die «Geschichte des Yanzi-Palasts». Oft mit englischen oder deutschen Untertiteln.

Das Dynastie-Drama hat die marktführende Streamingplattform iQiyi finanziert. Sinologin Cai glaubt, Serien gäben auch Menschen abseits der grossen Städte das Gefühl, am Wandel des Landes teilzunehmen. Gleichzeitig dienten sie als Ventil für Stress und den grossen ökonomischen Druck, der auf vielen Menschen lastet. Erst seit sich das Land aus dem ideologischen Griff Mao Zedongs befreit hat, gibt es genug Freiräume für moderne TV-Produktionen. Durch die Liberalisierung und Kommerzialisierung der Filmindustrie entwickelten sich Privatinvestoren zu den wichtigsten Entscheidern in der Branche.

Mit heimischen Serien das eigene Image aufpolieren

Im autokratisch regierten China bedeutet die Popularität aber auch, dass das Fernsehen weiter die politische Agenda der Partei stützen muss. «Der Staat hat sich nie als Regulator aus der Industrie zurückgezogen», schreibt Cai. Anstatt gegenseitig ein feindseliges Verhältnis zu entwickeln, kooperierten Staat und TV-Markt wie Komplizen. Die Regierung hält sich aus der Planung des Programms heraus, fordert aber Änderungen und verbietet Serien, die nicht in die politische Agenda passen. 2016 verbot China «vulgäre, unmoralische und ungesunde Inhalte», die die angeblich «dunkle Seite der Gesellschaft» zeigen würden.