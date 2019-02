Er ist der bisher höchste katholische Kirchenmann, der wegen Missbrauchs überführt wurde. Unter Benedikt XVI. galt Pell als «Ratzingerianer», unter Franziskus als «Bergoglianer». Die Kardinalsweihe erhielt er aber von deren Vorgänger, Johannes Paul II. Es gab Zeiten, da galt der Australier als «papabile», als möglicher Papst, obschon es schon lange düstere Gerüchte und Klagen über ihn gegeben hatte.

Das Urteil fiel schon im Dezember, einstimmig. Doch da zu jenem Zeitpunkt noch offen war, ob die Staatsanwaltschaft Pell in weiteren Fällen den Prozess machen würde, verhängte die australische Justiz ein vorläufiges Berichtsverbot. Das ist so üblich, damit die Geschworenen im neuen Prozess sich nicht vom Urteil in einem anderen Verfahren beeinflussen lassen. Das Embargo wurde bald gebrochen. Und so gab der Vatikan schon am 12. Dezember bekannt, dass Pell nicht mehr dem Kardinalsrat angehöre, dem K9, wie Franziskus sein Reformgremium nannte. «Aus Altersgründen», hiess es im Bulletin, seien drei Mitglieder ausgeschieden. Das Alter war ein Vorwand, nicht nur im Fall des Australiers. Pell ist 77.

«Eine schmerzhafte Nachricht. Wir sind uns sehr bewusst, dass sie viele Menschen nicht nur in Australien schockiert hat.»Der Sprecher des Vatikanszu George Pells Verurteilung

Beurlaubt hat ihn der Papst schon im Juni 2017, als er angeklagt wurde. Pell sagte damals, er wolle seinen «Namen rein­waschen», verzichtete auf seine diplomatische Immunität und stellte sich einem weltlichen Gericht, was vor ihm noch nicht viele Prälaten getan hatten. Im Jahr davor, als die Royal Commission, die sich der Aufarbeitung sexueller Missbrauchsfälle angenommen hatte, Pell verhören wollte, weigerte er sich noch, nach Australien zu fahren. Er führte hohen Blutdruck und Herzprobleme ins Feld, ein Arzt riet vom langen Flug ab. Die Befragung fand dann doch statt, via Skype: Pell sass dafür in einem römischen Hotel.

Der Papst beliess ihn im Amt, er legte es nur auf Eis – wohl in der Hoffnung, Pell komme bald wieder heim mit reingewaschenem Namen. Die Verurteilung ändert nun nichts daran. Der Vatikan hat den Status Pells am Dienstag offiziell bestätigt. Der Kardinal bleibt also im Amt, ist aber suspendiert. Er darf weder öffentlich Messen feiern noch mit Minderjährigen in Kontakt treten, bis es «definitive Fakten» gebe. «Das ist eine schmerzhafte Nachricht», sagte ein Sprecher des Vatikans. «Wir sind uns sehr bewusst, dass sie viele Menschen nicht nur in Australien schockiert hat.» Doch Pell beteuere nach wie vor seine Unschuld und habe ein Recht darauf, sich bis zur letzten Instanz zu verteidigen.

Verdacht besteht seit den 70er-Jahren

Pells Personalie ist eine besonders gewichtige. Er ist der Chef des Sekretariats für Wirtschaft, zuständig für alle finanziellen Aktivitäten des Vatikans, inklusive des IOR, der sagenumwobenen Vatikanbank. Wollte man das Organigramm des Vatikans mit einer weltlichen Staatsspitze vergleichen, sähe das so aus: Ganz oben sitzt der Papst als absoluter Monarch; darunter kommt Pietro Parolin, der «Staatssekretär Seiner Heiligkeit», so etwas wie Premier- und Aussenminister in Personalunion; gleich darunter rangiert George Pell, der Superminister für Wirtschaft und Finanzen. Darum nennt man ihn die «Nummer drei» des Vatikans.