Christchurch-Attentäter wegen 50-fachen Mordes vor Gericht

Dem mutmasslichen Attentäter von Christchurch soll wegen 50-fachen Mordes der Prozess gemacht werden. Ein Richter hat eine psychiatrische Untersuchung angeordnet. Dabei sollen zwei Gutachter prüfen, ob der 28-Jährige verhandlungsfähig ist.

Knapp drei Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Grossstadt gab Neuseelands Polizei am Donnerstag die Anklagepunkte bekannt. Demnach lautet der Vorwurf bezüglich aller 50 getöteten Kinder, Frauen und Männer auf Mord. Zudem wurde gegen den 28-jährigen Rechtsextremisten aus Australien Anklage wegen versuchten Mordes in 39 Fällen erhoben. Wann genau der Prozess beginnt, ist noch offen.