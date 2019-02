Dass China sich in einen neuen Raketenvertrag einbinden lässt, scheint nicht weniger unrealistisch. Zwar schwärmt Peking gerne vom Multilateralismus, der angeblich so viel wert ist. Doch bei der Rüstung hört es damit auf: Für die Chinesen ist Abrüstung allein Sache der beiden grossen Atommächte USA und Russland. Peking kritisiert das Ende des INF-Vertrags scharf. Experten sagen, der Vertrag habe Peking gute Dienste geleistet, weil seine Waffen von den Beschränkungen ausgenommen sind. Aber auch, weil er es den USA verboten habe, solche Raketen in die Region zu bringen. Und so soll es auch bleiben: China entwickle seine Waffen ganz nach seinen eigenen Bedürfnissen, hiess es von chinesischer Seite. «Wir sind keine Gefahr für andere.»

Schuld am Ende des INF hätten allein Russland und die USA. China habe mit dem amerikanischen Rückzug absolut nichts zu tun, sagte Generalin Yao Yunzhu in München. Peking habe zu Hause ganz andere sicherheitspolitische Sorgen als Europa. «Wir haben sieben Nachbarn, die über Waffen verfügen, die unter dem INF verboten wären», erklärte Yao Yunzhu.

Jammern ist zwecklos

Chinas eigene Waffen würden ebenfalls grösstenteils verboten sein, gibt sie zu, denn diese seien landgestützt. Peking verfüge nur über wenige Abschussmöglichkeiten in der Luft oder zu Wasser. Doch das alles zähle nicht wirklich: Verglichen mit dem Atomwaffenarsenal der USA oder Russlands sei dasjenige Chinas doch sehr bescheiden.

Yao Yunzhu rief die Europäer auf, ihre Sicherheit nicht in fremde Hände zu legen und nicht nur darüber zu jammern, dass die USA mit der Kündigung des INF über ihr Schicksal entschieden hätten, ohne dass sie als Betroffene mit am Tisch sassen. Die EU und die Nato sollten vielmehr ihre Verteidigung selber in die Hand nehmen. Die Europäer hätten nun noch 5 Monate Zeit, Russland, aber vor allem aber die USA an den Verhandlungstisch zu bringen und sich aus ihrer «kläglichen Lage» zu befreien.