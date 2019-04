China spielt globales Monopoly

Dass nie jemand kommt, um sie zu kaufen, ist laut Deng kein Problem. Es gehe nicht um Profit: «Wir sollen das Image Chinas verbessern.» Deng selbst ist hier auf Befehl aus Peking. 3500 Kilometer entfernt von seiner Heimatstadt ist der Mittzwanziger in schwarzem T-Shirt eine Art kultureller Botschafter.

Die Folgen des chinesischen Geldregens

Sechs Jahre ist es her, dass Präsident Xi Jinping in Kasachstan die Initiative neue Seidenstrasse ausgerufen hat, um alte Handelswege zwischen Europa und China wiederzubeleben. Inzwischen gibt es auch eine maritime, eine arktische und eine digitale Seidenstrasse. Chinesische Firmen kaufen im Namen der Politik Hightechfirmen in Europa, bauen Strassen, Häfen und Kraftwerke in Afrika und Südostasien und investieren weltweit in kritische Infrastrukturen.

Roman Mogilevskii spürt die Folgen des chinesischen Geldregens jeden Tag auf dem Weg in sein kleines Büro im Zentrum Bischkeks. Viele Strassen wurden mithilfe Pekings gebaut und repariert. In der Stadt, die zu Sowjetzeiten als grünes Paradies bekannt war, werden Bäume gefällt, um breiteren Strassen zu weichen.

Kredite ohne Bedingungen

Ökonom Mogilevskii lehrt an der University of Central Asia und forscht zu Investitionen in Kirgistan. Aus seiner Sicht ist es einfach: Nach dem Ende der Sowjetunion traf die Deindustrialisierung das Land hart. Die kleinste der fünf zentralasiatischen Ex-Sowjetrepubliken mit 6 Millionen Einwohnern gilt als Insel der Demokratie. Doch ausser in der Landwirtschaft und im Tourismus gibt es kaum Jobs, dafür viel Korruption.

1 Million Kirgisen müssen im Ausland Arbeit suchen. Ein Drittel des Bruttoinlandprodukts stammt von ihnen. Moskau gilt weiter als sicherheitspolitisch wichtigster Akteur der Region. Doch wirtschaftliche Hilfe gibt es nicht mehr. Die EU bietet gern Rat, aber kaum Geld. Und ob die USA unter Trump eine zentralasiatische Strategie haben, weiss in Bischkek niemand.

China hingegen vergibt Kredite ohne Bedingungen. Die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards, die Anträge bei internationalen Geldgebern so schwierig machen, spielen bei den Deals keine Rolle. Die Verführung ist einfach zu gross.

Kirgistan ist ein gutes Beispiel dafür, wie China vorgeht: Es macht lukrative Angebote, verführt Regierungen zu Projekten, die sie sich nicht leisten können, und nutzt aus, wenn sie in finanzielle Schieflage geraten. Je instabiler die politische Lage, desto leichter hat es Peking.

In der jungen Demokratie ist es längst der grösste Kreditgeber. Die Kosten für die von China finanzierten Infrastrukturprojekte belaufen sich auf 2,2 Milliarden Dollar. Die Hälfte floss in den Strassenbau. Mehr als 120 Millionen Dollar davon in Bischkek. In zehn Jahren sind die kirgisischen Schulden nur bei Chinas Staatsbank Exim-Bank von 9 Millionen auf 1,7 Milliarden Dollar gestiegen. Das Kreditinstitut hält 42 Prozent der ausländischen Schulden des Landes.

Verdienen kann das Land nur, wenn mehr Waren über die neuen Strassen transportiert werden.

In den nächsten Jahren wird auch Kirgistan die Schulden zurückzahlen müssen. Doch bisher hat es kaum profitiert von den teuren Investitionen. Bauherren waren meist chinesische Firmen, sie schafften Arbeiter und Material aus China her. Chinesische Firmen haben auch eigenes Geld investiert – vor allem in geologische Erkundungen und die wichtige Goldindustrie.

Trotzdem lassen die Zahlen nichts Gutes ahnen. Verdienen kann das Land nur, wenn mehr Waren über die neuen Strassen transportiert werden. Die zwei Highways, die den Norden und den Süden mit China verbinden, wurden erneuert. Das Handelsvolumen zwischen den Ländern stieg nicht. Zwischen 2013 und 2017 schrumpfte es in den wichtigsten Handelssektoren sogar um 16 Prozent. Ähnlich könnte es mit einer geplanten Gaspipeline und einer Zugstrecke nach Usbekistan enden. Kirgistan soll nur als Transitland dienen, ohne Anbindung an die Infrastruktur.