Betroffener berichtet: «Eine Bombe explodierte mitten in der Kirche»

«Abscheuliches Verbrechen»

Auch im Ausland ist die Bestürzung über die Anschläge gross. Bundespräsident Ueli Maurer schrieb auf Twitter: «Im Namen des Bundesrats verurteile ich die schweren Angriffe auf religiöse Feiern in Colombo. Den Angehörigen der Opfer und den Behörden Sri Lankas spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus.»

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel liess über ihren Sprecher Steffen Seibert erklären, die Regierung trauere um die Opfer. «Wir beten für die Verletzten und Familien. Terrorismus, religiöser Hass und Intoleranz dürfen nicht siegen.» Israels Staatspräsident verurteilte die Angriffe als «abscheuliches Verbrechen». Sie hätten auch jenen gegolten, die am Ostersonntag beteten, schrieb Reuven Rivlin auf Twitter. «Wir sind alle Kinder Gottes; eine Attacke auf eine Religion ist eine Attacke auf uns alle.»

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte die Anschläge scharf. «Das ist ein Angriff auf die gesamte Menschheit», schrieb Erdogan auf Twitter. Pakistans Premierminister Imran Khan erklärte die Solidarität seines Landes mit Sri Lanka in dieser Stunde des Kummers.

Strongly condemn the horrific terrorist attack in Sri Lanka on Easter Sunday resulting in precious lives lost & hundreds injured. My profound condolences go to our Sri Lankan brethren. Pakistan stands in complete solidarity with Sri Lanka in their hour of grief.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) 21. April 2019