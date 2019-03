Am Heiligen Stuhl finden noch immer viele, der Fall Pell sei eine fein orchestrierte Attacke gegen das Pontifikat Bergoglios und dessen Reformen. Auch der Papst selbst hält diese These offenbar für plausibel. Bei seiner Abschlussrede nach dem Missbrauchsgipfel im Vatikan im Februar warf er den Medien vor, sie liessen sich bei der Berichterstattung zu Missbrauchsfällen instrumentalisieren. Die Kirche aber müsse sich über «alle ideologischen Polemiken und journalistischen Kalküle» erheben, sagte Franziskus.

Unterdessen eröffnete der Vatikan nun seinerseits eine Ermittlung gegen Pell, die dann in einem Prozess enden könnte. Nach Kirchenrecht. Zuständig ist die Glaubenskongregation. Solange dieser interne Prozess nicht abgeschlossen ist und solange auch das zivile Verfahren in Australien nicht alle Instanzen durchlaufen hat, wird sich der Vatikan wohl fest an die Unschuldsvermutung halten. Pell bleibt also Kardinal, auch im Gefängnis und bis auf weiteres.