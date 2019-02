Erster Angriff seit 1971

Am Dienstag flog das indische Militär Luftangriffe auf Ziele in Pakistan und tötete dabei nach Angaben der Regierung islamistische Kämpfer. Es war der erste Luftangriff Indiens auf pakistanisches Gebiet seit 1971. Pakistan drohte «baldige» Gegenmassnahmen an.

Indiens Aussenministerin Sushma Swaraj versicherte am Mittwoch, Indien wolle keine weitere Eskalation. Bei dem Luftangriff vom Dienstag habe es sich um einen «Präventivangriff» gehandelt. Es sei darum gegangen, «terroristische Infrastruktur» der Islamistengruppe Jaish-e-Mohammed zu zerstören, um einem weiteren Anschlag in Indien «zuvorzukommen».

US-Aussenminister Mike Pompeo forderte am Dienstag beide Seiten zur «Zurückhaltung» auf. Eine Eskalation müsse «um jeden Preis» verhindert werden, erklärte Pompeo nach einem Telefonat mit seinen Kollegen in Indien und Pakistan. Auch China rief beide Länder am Mittwoch zur Zurückhaltung und zum Dialog auf.

Das Verhältnis von Indien und Pakistan ist seit der Unabhängigkeit von Grossbritannien 1947 gespannt. Seit der Aufteilung des Subkontinents führten Indien und Pakistan drei Kriege gegeneinander, umstritten blieb besonders die Region Kaschmir. Seit 1989 kämpfen mehrere muslimische Rebellengruppen teils für die Unabhängigkeit Kaschmirs, teils für den Anschluss der Region an Pakistan.