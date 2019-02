Der pakistanische Kampfjet sei bei einem Einsatz gegen «Militäreinrichtungen auf der indischen Seite» Kaschmirs getroffen worden, sagte der Ministeriumssprecher Rajeesh Kumar. Bodentruppen hätten beobachtet, wie das Flugzeug im pakistanischen Teil Kaschmirs abgestürzt sei. Bei den Gefechten habe aber auch die indische Luftwaffe eine Mig-21 «verloren», fügte der Sprecher hinzu. Der Pilot werde vermisst. Pakistan behaupte, ihn gefangengenommen zu haben.

Pakistan meldet Festnahme von zwei Piloten

Das pakistanische Militär hatte zuvor den Abschuss von zwei indischen Flugzeugen in der Kaschmir-Region bekannt gegeben und damit die Sorge vor einer neuen militärischen Eskalation zwischen den Nachbarländern befeuert. Eine Maschine stürzte demnach in den pakistanischen Teil Kaschmirs und die andere in den indischen Teil. Zwei indische Piloten wurden den Angaben zufolge festgenommen.

Das indische Militär hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Pakistan geflogen und dabei nach Angaben der Regierung islamistische Kämpfer getötet. Pakistan drohte «baldige» Gegenmassnahmen an.

Die Anspannung in der Region ist gross, seit bei einem Selbstmordattentat am 14. Februar 41 indische Sicherheitskräfte getötet wurden. Die Islamistengruppe Jaish-e-Mohammed beanspruchte die Tat für sich. Indien beschuldigt Pakistan, den Anschlag unterstützt zu haben. Islamabad weist die Anschuldigungen zurück.