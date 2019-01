Die Behörden in Thailand werden die aus Saudiarabien geflüchtete 18-jährige Rahaf Mohammed al-Kunun nach eigenen Angaben nicht zur Ausreise zwingen. «Wenn sie nicht ausreisen will, werden wir sie nicht zwingen», sagte der Chef der thailändischen Einwanderungsbehörde, Surachate Hakparn, am Montag bei einer Pressekonferenz am Flughafen in Bangkok.