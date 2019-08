Wer wirft den ersten Stein auf die Brandstifter am Amazonas?

Die Franzosen nicht, die Deutschen nicht und die Schweizer grad auch nicht , denn wir alle verursachen pro Kopf doppelt so viel und im Fall von Deutschland sogar viermal mehr CO 2 -Ausstoss als die Brasilianer. Ganz zu schweigen von ­Donald Trumps Amerikanern, die siebenmal mehr vom Klimagas ausstossen als Bolsonaros Landsleute. So dringend es ist, effiziente Massnahmen gegen die Waldbrände zu finden, der ­G-7-Gipfel am Wochenende in Biarritz, wo die mächtigsten und wohl­habendsten Staaten ­zusammenkommen, ist dafür kein gutes Forum. Die dort versammelten Staatschefs können zwar darüber diskutieren, wie sie in ihren Ländern Massnahmen ergreifen, damit die Erderwärmung gestoppt werden kann. Aber die moralische Autorität, dem Rest der Welt zu sagen, was zu tun ist, haben sie nicht.

Wir Schweizer auch nicht, denn auch wir verursachen mit unserem Lebensstil einen CO 2 -Ausstoss, der weit über dem liegt, was ohne Konsequenzen für die Nachwelt zulässig ist. Die CO 2 -Problematik hat eine soziale Komponente, die dringend auf den Tisch muss. Die meisten Bauern, die im Amazonas Jahr für Jahr den Wald anzünden, sind arm und erhoffen sich vom neu gewonnenen Land ganz einfach ein besseres Leben. Oder anders gesagt: ein bisschen vom Luxus, den wir bereits geniessen. Ganz zuoberst steht der Wunsch nach dem eigenen Auto. Doch wenn eine wachsende Mittelschicht in der Dritten Welt es sich leisten kann, ein Auto zu kaufen, das so funktioniert wie die Fahrzeuge, mit denen wir herumfahren – dann ersticken wir mittelfristig alle in den Abgasen. Und bei der Erderwärmung sprechen wir bald einmal nicht mehr von 2 oder 4 Grad, sondern von viel mehr.

Was sollen wir denn tun? Kurzfristig kann man auf politischer Ebene von Bolsonaro verlangen, dass er das Problem der Brandrodungen ernst nimmt, bevor man mit dem Mercosur ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Längerfristig müssen wir Wege finden, wie wir wirtschaften können, ohne die Welt zu zerstören. Das geht nur mit einer Abkehr vom fossilen Zeitalter. Erst wenn wir das erreicht haben, haben wir wirklich die moralische Autorität, die Brandstifter im Amazonas zu kritisieren.



