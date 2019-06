Video zeigt verzweifelte haitianische Migrantin im Süden Mexikos

Die mexikanische Zeitung «El Universal» veröffentlichte am Mittwoch ein Video einer Frau in einem Auffanglager nahe der Grenze zu Guatemala, die nach eigenen Angaben aus Haiti stammt und weinend um Hilfe für sich und ihr kleines Kind bittet.

Es gebe kein Trinkwasser und zu wenig zu essen, sagt sie auf dem Boden liegend, durch einen Spalt unter dem Tor des Lagers. Ihr 14 Monate alter Sohn sei seit einigen Tagen krank. «Hilfe» und «Gerechtigkeit», ruft die junge Frau immer wieder.

That plea for help from this #haitianmother is what many other immigrant families are experiencing. This administration continue to terrorize immigrants and we cannot be silent about that. Video via El Universal pic.twitter.com/rKkRyojN9F

— Haitian Immigrant Bail Assistance Project (@HIBAP509) 26. Juni 2019