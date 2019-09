Versteckt im ultrageheimen Computer

«Missbrauch des Systems»

«Ein Mitarbeiter des Weissen Hauses» habe diesen Vorgang als «Missbrauch des elekronischen Systems bewertet, weil das Telefonat nichts enthielt, was auch nur im entferntesten geheime Informationen enthielt», heisst es in der Beschwerde des Whisleblowers. Um das Protokoll in den hochgeheimen Teil des NSC-Systems zu laden, bedurfte es zudem einer Anweisung eines hohen Offiziellen im Weissen Haus, zum Beispiel von Trumps amtierendem Stabschef Mike Mulvaney.

Offenbar sollte das Telefonat versteckt werden, um zu verhindern, dass der Inhalt an die Öffentlichkeit gelangte. Laut dem Whistleblower wurden auch andere Telefonate Trumps in diesem gesonderten Teil des NSC-Systems gespeichert – was in Washington umgehend den Verdacht schürte, darunter könnten sich Gespräche des Präsidenten mit Wladimir Putin befinden.

Der Kreml warnte vorsorglich vor deren Veröffentlichung: «Wir möchten hoffen, dass es dazu in unseren Beziehungen nicht kommt, sie sind mit genug anderen Problemen belastet», warnte Putins Sprecher Dmitri Peskow.

