Venezuela hofft auf Schweizer Neutralität

Noch ist offen, ob die Schweiz in Venezuela die Interessen der USA vertreten wird. Die Regierung in Caracas habe den Entscheid darüber noch nicht gefällt, sagte der venezolanische Botschafter César Osvelio Méndez González am Mittwoch in Bern.

Die Angelegenheit sei noch in Abklärung, sagte er vor Medienvertretern. Caracas wolle nicht überhastet entscheiden. Anfang April hatten US-Botschafter Edward McMullen und Aussenminister Ignazio Cassis eine Vereinbarung für die Wahrung der US-Interessen durch die Schweiz unterzeichnet.