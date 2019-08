«USA und Dänemark sind enge Freunde»

Pompeo habe die Zusammenarbeit mit Dänemark betont, sagte eine Sprecherin des US-Aussenministeriums. Zudem sei es um eine verbesserte Zusammenarbeit der USA mit Dänemark – einschliesslich Grönland – in der Arktis gegangen.

Kofod schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Dänemark und die USA seien «enge Freunde und Verbündete».

Appreciate frank, friendly and constructive talk with @SecPompeo this evening, affirming strong US-DK bond.US & Denmark are close friends and allies with long history of active engagement across globe.Agreed to stay in touch on full range of issues of mutual interest. pic.twitter.com/NQXD41tmzk

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) August 21, 2019