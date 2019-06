US-Katastrophenschutz will Städte retten – Landgemeinden nicht

Die Schätzungen jedoch erscheinen plausibel. Im Klimabericht des US-Umweltministeriums 2018 werden die Kosten zur Abfederung des Klimawandels auf über 1000 Milliarden Dollar geschätzt. Besonders hohe Kosten erwarten die Experten der Regierung für die Golf- und Ostküste, was Trump indessen nicht zum Umdenken bewegte.

«Ich glaube es nicht», sagte er zum Bericht, und setzte anschliessend eine Kommission von Klimaskeptikern ein, die den Wandel nachweisen sollen. Dazu sagt Richard Wiles, Direktor des Center for Climate Integrity, lediglich, offenbar sei bereits die nächsten Generation von Klimaleugnern am Entstehen. «Es sind dies jene, die nicht wahrhaben wollen, mit was für Kosten wir rechnen müssen.»

71 Prozent fordern Notfallplan

Zu den am stärksten gefährdeten Regionen gehört Florida, New York und die Golfküste. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio legte kürzlich einen Notfallplan mit einem Budget von zehn Milliarden vor. Geschützt werden soll primär das Finanzzentrum der Wallstreet und der US-Notenbank, und zwar so, dass der südliche Teil von Manhattan mit Erdaufschüttungen um 170 Meter weiter ins Meer erweitert wird. «Diese Pufferzone müssen wir bauen, weil wir keine andere Wahl haben», so de Blasio.

Auch Charleston in South Carolina sucht nach Finanzquellen, weil die Pumpsysteme für zwei Milliarden Dollar modernisiert werden müssen, um die Frischwasserversorgung zu sichern.

In Florida fordern gemäss Umfragen 71 Prozent der Einwohner einen Notfallplan, und der republikanische Gouverneur Ron DeSantis schuf zum ersten Mal zwei Topmanager, die den Bundesstaat auf die kommenden Probleme vorbereiten sollen. Riskant wird es erneut für New Orleans.

Es müsse geprüft werden, ob die Regierung ihre Mittel nur dort einsetze, wo am meisten Schäden verhindert werden können.

Nachdem der Wirbelsturm Katrina 2005 die Stadt verwüstet hatte, wurden für 14 Milliarden Dollar neue Pumpwerke und Dämme gebaut. Doch die Dämme haben sich inzwischen so stark gesenkt, dass das US Army Corps of Engineers kürzlich vor einer weiteren Katastrophe warnte. Bereits in vier Jahre könnten die Schutzvorkehrungen versagen, sollte sich ein Sturm wie Katrina wiederholen.