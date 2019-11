Trumps Mann für zweifelhafte Einsätze steht unter Druck

Anweisungen erteilt – und befolgt?

Das ist natürlich Unsinn: In seinem inzwischen berüchtigten Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Juli wies Trump seinen Gesprächspartner in Kiew ausdrücklich an, mit Giuliani zusammenzuarbeiten. «Mr. Giuliani ist hochangesehen, er war ein grossartiger Bürgermeister in New York, und ich möchte, dass er Sie anruft…Rudy weiss genau, was los ist, er ist sehr fähig, es wäre prima, wenn Sie mit ihm sprechen könnten», so Trump.

Es ist zudem unvorstellbar, dass Giuliani die Botschafter Gordon Sondland und Kurt Volker ohne ausdrückliche Rückendeckung von Trump und dessen Aussenminister Mike Pompeo herumdirigiert hätte. Doch falls der Präsident ihn loswerden möchte, dürfte dieser Umstand Giuliani kaum helfen. Vielleicht würde Trump mit ihm wie mit Gordon Sondland («Ich kenne diesen Gentleman kaum!») verfahren oder wie mit den beiden ukrainisch-amerikanischen Geschäftsleuten Lev Parnas und Igor Fruman, die Giuliani beim Baggern behilflich waren.

Gegen ihn wird auch schon ermittelt: Rudy Giuliani, Trumps Anwalt. Foto: Spencer Heyfron (Redux/laif)

«Ich kenne sie nicht, ich weiss nichts über sie, ich weiss nicht, was sie machen, aber vielleicht waren sie Klienten von Rudy, Sie müssen Rudy fragen, ich weiss es einfach nicht», schwurbelte Trump. Mehrere Fotos zeigen Parnas und Fruman mit dem Präsidenten, und im Dezember 2018 unterhielt sich Trump im Weissen Haus mit Parnas. Den im Oktober verhafteteten Parnas kränkte die Verleugnung derart, dass er jetzt in der Ukraineaffäre mit New Yorker Strafverfolgern kooperiert.

Dort wird mittlerweile auch gegen Giuliani ermittelt – wegen Geldwäsche, Justizbehinderung, Verschwörung und Betrug. Am Mittwoch geriet Trumps Mann für zweifelhafte Einsätze weiter unter Druck: US-Medien berichteten, Giuliani habe erwogen, neben seiner Wühlarbeit in der Ukraine private Geschäfte mit ukrainischen Offiziellen abzuschliessen.