Trump will labilen Menschen Waffen verbieten – mehr nicht

Bislang konnten Käufer bei sogenannten «Gun Shows» Feuerwaffen ohne «Background-Checks» erwerben. 62 Prozent sprechen sich zudem für ein Verbot von Sturmgewehren aus. Und 75 Prozent würden den staatlichen Rückkauf von Feuerwaffen unterstützen.

Dennoch ist in Washington unklar, ob sich das Weisse Haus und der Kongress auf neue Massnahmen einigen können. Es gilt als ausgemacht, dass schärfere Gesetze im September verabschiedet werden müssten, wenn der Kongress aus den Sommerferien zurück und die Erinnerung an die Massaker in Dayton und El Paso noch frisch ist.

Senat will Rückendeckung von Trump

Derzeit liegen dem Senat zwei von der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus bereits verabschiedete Massnahmen vor, die Hintergrundüberprüfungen für alle Käufer von Schusswaffen sowie längere Wartezeiten für Käufer vorsehen. Es könne «noch mehr getan werden, um die Epidemie der Schusswaffengewalt einzudämmen», erklärte Jerry Nadler, der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses im Abgeordnetenhaus.

«Wir wollen nicht, dass die Leute vergessen, dass die Schusswaffengewalt ein Problem der geistigen Gesundheit ist.»Donald Trump

Die republikanische Mehrheit im Senat aber scheint nur dann gewillt, erweiterten Hintergrundüberprüfungen sowie anderen Auflagen zuzustimmen, wenn sie Rückendeckung von Präsident Trump erhält. Der Präsident aber sendet widersprüchliche Signale: Hatte er zunächst für umfassende Hintergrundüberprüfungen plädiert, so scheint Trump die Schusswaffengewalt jetzt vornehmlich als psychiatrisches Problem zu begreifen.

«Wir haben bereits eine Menge von ‹Background-Checks›», sagte der Präsident am Sonntag zu Journalisten. «Wir wollen nicht, dass die Leute vergessen, dass das ein Problem der geistigen Gesundheit ist», so Trump weiter. Offenbar würde der Präsident sogenannte «Rote-Flaggen-Gesetze» unterstützen, die es den Behörden erlaubten, psychisch labilen Menschen Feuerwaffen abzunehmen – mehr jedoch nicht.