Trump: «Wir wollen keinen Krieg mit dem Iran»

In einer ersten Stellungnahme gegenüber Journalisten betonte Donald Trump, er wolle keinen Krieg mit Teheran. «Wir haben gehandelt, um einen Krieg zu beenden», sagte der Präsident am Freitag im US-Bundesstaat Florida. «Wir haben nicht gehandelt, um einen Krieg zu beginnen.» Die Vereinigten Staaten wollten Frieden, Partnerschaft und Freundschaft mit anderen Ländern.

Der Vergleich mit Monstern

Die USA wollten auch keinen Regimewechsel im Iran erreichen. Die Vereinigten Staaten täten aber alles, um die eigenen Diplomaten, Soldaten und Bürger zu schützen. «Ich bin bereit und vorbereitet, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen – und das bezieht sich insbesondere auf den Iran», sagte Trump.

Soleimani habe an «finsteren» Angriffsplänen gegen US-Ziele gearbeitet. Er sei auf frischer Tat ertappt und deshalb ausgelöscht worden. Wäre er schon früher getötet worden, hätten viele Leben gerettet werden können, erklärte Trump weiter. Der US-Präsident erinnerte zudem an den Tod von al-Baghdadi und fügte an: «Ohne diese Monster ist die Welt ein sicherer Ort.»