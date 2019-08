Trump geht auf Konfrontation mit China

In wütenden Tweets hat US-Präsident Donald Trump am Freitag den Handelskonflikt mit China weiter eskalieren lassen. Verärgert durch neue Strafzölle seitens Pekings, verordnete er am Morgen amerikanischen Unternehmen, sie hätten sich aus China zu verabschieden. Am Abend dann kündigte er an, alle Zölle für chinesische Einfuhren würden um jeweils fünf zusätzliche Prozentpunkte erhöht.