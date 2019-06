Trump erwägt Truppenerhöhung in Polen

Im Gespräch seien 2000 zusätzliche Soldaten. Eine abschliessende Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Trump betonte, es würden keine zusätzlichen Truppen geschickt, sondern es gehe darum, innerhalb Europas Truppen zu verlegen – aus Deutschland oder von anderen Orten.

Duda hatte bereits 2018 eine permanente US-Militärbasis in Polen ins Gespräch gebracht, die er dem US-Präsidenten zu Ehren den Namen «Fort Trump» geben will. (Foto: Keystone)

Trump wiederholte seine Kritik an den seiner Ansicht nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Deutschland komme seinen Verpflichtungen innerhalb der Nato nicht nach, sagte er. «Deutschland steht bei einem Prozent, sie sollten bei zwei Prozent sein.» Gemeint ist der Anteil der Militärausgaben am deutschen Bruttoinlandprodukt (BIP). Polen dagegen halte sich an Absprachen, lobte Trump.

F-35 donnert über das Weisse Haus

Die Nato hat auf ihrem Gipfel in Wales 2014 beschlossen, dass sich jeder Mitgliedstaat bis 2024 dem Ziel annähern soll, zwei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben. Die deutsche Regierung hat versprochen, bis zu diesem Datum auf 1,5 Prozent zu kommen.

Zu Ehren Dudas liess Trump ein Kampfflugzeug vom Typ F-35 über das Weisse Haus in Washington fliegen. Trump sagte zuvor bei seinem Treffen mit Duda im Oval Office des Weissen Hauses, Polen habe «32 oder 35» dieser Kampfjets bestellt.

Winke, winke: Der US-Präsident und Polens Staatschef beobachten gemeinsam mit ihren Ehefrauen den Überflug des F-35-Kampfjets über das Weisse Haus. (Foto: Keystone)

Trumps Truppenzahlen

Trump sprach von 52'000 derzeit in Deutschland stationierten US-Soldaten. Tatsächlich bezieht sich diese Zahl nach Angaben der US-Botschaft in Berlin aber auf alle Soldaten plus die zivilen amerikanischen Mitarbeiter der US-Streitkräfte in Deutschland. Die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten beträgt rund 35'000.

Derzeit sind etwa 4000 US-Soldaten in Polen stationiert. Die dortige Regierung wirbt seit längerem um eine Aufstockung der amerikanischen Truppen. Viele Polen sehen in den USA die Schutzmacht gegen eine russische Bedrohung, die an der Ostflanke der Nato seit Beginn der Ukrainekrise besonders stark wahrgenommen wird. Duda hatte auch eine permanente US-Militärbasis in seinem Land ins Gespräch gebracht, die er dem US-Präsidenten zu Ehren den Namen «Fort Trump» geben will. Trump sagte, Polen wolle eine militärische Einrichtung von «Weltklasse» errichten. Auf die Frage nach dem Namen dafür sagte er: «Das ist ihre Entscheidung. Sie können es nennen, wie sie wollen.»