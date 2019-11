Tausende Kolumbianer protestieren gegen Regierung

Dem Generalstreik und den Massenkundgebungen, die von den Gewerkschaften organisiert wurden, schlossen sich am Donnerstag auch Studenten, indigene Gruppen, Umweltschützer und die Opposition an. Sie protestieren in der Hauptstadt Bogotá und anderen Städten des südamerikanischen Staats unter anderem gegen die Sozial- und Sicherheitspolitik der Regierung.