Trump stemmt sich mit allen Mitteln gegen seine Entmachtung

Dass Giuliani bis zum Hals in der Ukraineaffäre steckt und in Kiew monatelang nach politischem Schmutz gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden suchte, ist bewiesen. Und es wird ihm kaum helfen, dass er dies im Dienste Trumps tat. Zwar verteidigte der Präsident seinen umstrittenen Anwalt am Samstag als «legendären Verbrechensbekämpfer», doch wird er nicht zögern, den ehemaligen New Yorker Staatsanwalt und Bürgermeister über Bord zu werfen, falls dieser zur politischen Belastung wird.

Denn Loyalität ist ein Fremdwort für Trump, der sich nun mit aller Macht gegen das drohende Impeachment stemmen wird. Dabei will der Präsident für sich in Anspruch nehmen, was keiner seiner Vorgänger jemals beansprucht hat: absolute Macht. Deshalb sei ein Anklageverfahren gegen ihn «verfassungswidrig», begründete Trumps Rechtsbeistand Pat Cipollone in einem Brief die Weigerung des Weissen Hauses, den berechtigten Forderungen der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus nachzukommen.

«Ich habe die harten Jungs auf meiner Seite, aber sie greifen erst an einem gewissen Punkt durch, und dann wird es sehr, sehr schlimm.»Donald Trump, US-Präsident

Der Brief, befand der eminente Verfassungsrechtler Laurence Tribe, sei «pubertär», insgesamt zeigten sich Tribes Kollegen an juristischen Fakultäten schockiert, erstaunt und alarmiert. Trump ficht es nicht an. Er wird in den kommenden Monaten eine Politik der verbrannten Erde verfolgen, dabei angefeuert von Anhängern, die in diesem Präsidenten ihre letzte Hoffnung in einer zusehends säkularen und multiethnischen Gesellschaft sehen.

Was aber geschähe, wenn Trump nach einer Anklageerhebung wider Erwarten von einer Zweidrittelmehrheit im Senat verurteilt würde? Wie würde er reagieren, wenn genügend republikanische Senatoren, weil angewidert von Trumps Benehmen und besorgt über den Zustand der amerikanischen Republik, den Präsidenten im Senat verurteilten und er aus dem Amt entfernt würde? Ginge Donald Trump? Oder müsste er von US-Marshals wie einst ein Outlaw im Wilden Westen aus dem Weissen Haus eskortiert werden?

Würde er Widerstand leisten und sich auf einen illegalen «Coup» berufen, dem er zum Opfer gefallen sei? Immerhin behauptete dieser Präsident, der zweite Verfassungsartikel, der Macht und Aufgaben der Exekutive definiert, erlaube ihm, «zu tun, was immer ich möchte». Wer so redet und die Verfassung so interpretiert, weigert sich womöglich, seinen Arbeitsplatz freiwillig zu verlassen.