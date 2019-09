Die ganzen USA könnten Schaden nehmen

Nun stehen den Amerikanern schwere Zeiten ins Haus. Ein Impeachment-Verfahren wird sämtliche Geschäfte der Nation lahmlegen, nichts wird mehr gehen. Der demokratische Vorwahlkampf wird ebenso überschattet werden wie allerhand Dringliches, das es in Washington zu erledigen gäbe. Die Atmosphäre der Hauptstadt, schon jetzt bitter, wird weiter vergiftet werden, die bedenkliche Polarisierung der Lager zunehmen.

Erhebliche Risiken für die Demokraten



Donald Trump wird sich zu wehren wissen, jeder und alles wird jetzt erst recht in seinen Sog geraten. Und im Gegensatz zu Richard Nixon verfügt Trump über konservative Medien wie Fox News, die ihm beistehen werden, sowie über eine republikanische Mehrheit im Senat, die einer Amtsenthebung zustimmen müsste. Die politischen Risiken für die Demokraten sind mithin beträchtlich, umso mehr, als in 13 Monaten Präsidentschafts- und Kongresswahlen anstehen. Eine Alternative zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump gab es gleichwohl nicht: Die amerikanische Demokratie hat seit seinem Amtsantritt Schäden genug erlitten, jetzt wird die Opposition in die Pflicht genommen. Ob sie heil davonkommt, ist ebenso ungewiss wie das Schicksal des Präsidenten. Egal, ob in Washington in den kommenden Wochen und Monaten eine Schmierenkomödie geboten wird oder grosses Theater: Der politische Schaden ist kaum kalkulierbar.