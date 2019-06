Senatorin Warren dominiert erste TV-Debatte

Mit einer Kampfansage an Amtsinhaber Donald Trump haben sich die Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten ihren ersten Schlagabtausch im Fernsehen geliefert. Dominiert wurde die TV-Debatte von US-Senatorin Elizabeth Warren.

Die 70-Jährige und neun weitere Anwärter diskutierten am Mittwoch über die Wirtschaftspolitik, das Gesundheitssystem und die Migrationskrise. Die linksgerichtete Politikerin, die in Umfragen im demokratischen Bewerberfeld auf dem dritten Platz liegt, konnte bei dem Auftritt in Miami im US-Bundesstaat Florida ihren Status als eine der Favoritinnen festigen.