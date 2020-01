No big deal

So ging das, bis der demokratische Abgeordnete Hakeem Jeffries ans Rednerpult trat. Doch statt wieder nur vorzulesen, was einst weisse Männer mit Puderperücken geschrieben haben, zitierte Jeffries den zeitgenössischen schwarzen Dichter Christopher George Latore Wallace. Der ist in den 70er- und 80er-Jahren in Brooklyn aufgewachsen und hat Drogen verkauft, bevor er sich The Notorious B.I.G. nannte und zu einem sehr erfolgreichen Gangsta-Rapper wurde. Mit Alexander Hamilton verbindet The Notorious B.I.G. zum einen, dass er ebenfalls tot ist, zum anderen die Todesursache. Hamilton starb 1804 bei einem Pistolenduell. The Notorious B.I.G. wurde 1997 in Los Angeles in seinem Auto erschossen.

Als im Senat also der Impeachment-Prozess gegen Trump begann, stellten dessen Anwälte genervt die Frage, was das ganze Theater denn solle. Der Präsident sei doch sowieso unschuldig. Hakeem Jeffries, ebenfalls aus Brooklyn, ebenfalls schwarz und ein grosser Fan von The Notorious B.I.G., referierte daraufhin kühl die Anklage gegen Trump. Und als Antwort an die Juristen des Weissen Hauses knallte er ans Ende seines Vortrags eine Zeile aus dem Song «Juicy»: «And if you don’t know, now you know.» Wenn ihr es bisher nicht gewusst habt, dann wisst ihr es jetzt.

30'000 Seiten Papier

Jeffries musste das Zitat ein bisschen säubern, sonst hätte es Ärger gegeben. Im Original lautet es: «And if you don’t know, now you know, nigga.» Das letzte Wort liess Jeffries weg, denn «Nigga» kann man im vornehmen Senat unmöglich sagen. Das ändert aber nichts daran, dass in dieser einen Zeile eines Rappers von 1994 schon fast alles steckt, was es heute über das Impeachment gegen Donald John Trump zu sagen gibt: Jeder weiss, was der Präsident mit seinem Amt und seiner Macht getan hat.

Jeder weiss, dass Trump versucht hat, die ukrainische Regierung dazu zu zwingen, gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden zu ermitteln, rechtzeitig zur Wahl 2020. Jeder weiss, dass er dazu die Auszahlung von amerikanischer Militärhilfe blockiert und ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski verzögert hat. Jeder weiss, dass Trump später, als die Erpressung aufgeflogen war, alles vertuschen und den Kongress an der Aufklärung hindern wollte.

Jeder weiss das. Ein Dutzend ranghoher Diplomaten und Regierungsmitarbeiter haben Trumps Ukraine-­Tricksereien im Herbst während der ­Impeachment-Anhörungen im Abgeordnetenhaus detailliert und zuweilen hörbar angeekelt beschrieben. Und wer es bis heute trotzdem nicht gewusst hat oder nicht wissen wollte oder wieder vergessen hatte, der weiss es jetzt, nach einer Woche Impeachment-Prozess im Senat. Mehr als 21 Stunden, verteilt auf drei Tage, haben Jeffries und sechs weitere demokratische Abgeordnete dort als Vertreter der Anklage damit zugebracht, die Beweise gegen den Präsidenten auszubreiten. Am Ende packten sie 30'000 Seiten Papier auf Rollwagen und schoben sie zum Archiv des Senats: «Now you know, nigga.»

Bevor die Bolton-Granate platzte, ging das Weisse Haus davon aus, dass der Prozess bereits an diesem Freitag enden würde – mit einem glatten Freispruch.

Den letzten Beleg lieferte schliesslich am Sonntag die «New York Times». Da veröffentlichte die Zeitung einen Artikel, der in Washington als die «John-Bolton-Granate» bezeichnet wird: Trumps früherer Sicherheitsberater bestätige in einem neuen Buch, dass der Präsident ihm gesagt habe, er werde die Militärhilfe für die Ukraine nur freigeben, wenn Kiew gegen Biden ermittelt. Der Artikel hatte zwei Folgen. Erstens: Die Zahl der Vorbestellungen für das Buch, das im März erscheinen soll, schnellte in die Höhe (wobei das Weisse Haus angekündigt hat, rechtlich gegen die Veröffentlichung vorzugehen). Zweitens: Die Behauptung von Trumps Verteidigern, es gebe keinen einzigen Zeugen, der die Vorwürfe gegen den Präsidenten aus erster Hand belegen könne, fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Denn einen besseren Zeugen als Bolton, den Griesgram mit dem Walrossschnauzer, können sich die Demokraten kaum wünschen.

Die Frage ist jetzt: Was folgt daraus, dass jeder weiss, was Trump getan hat? Die Antwort ist: wahrscheinlich nichts. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat schon vor Wochen klargestellt, dass er ein Schuldurteil nicht zulassen wird. Und bisher deutet nichts darauf hin, dass es 20 Republikaner geben wird, die vom Präsidenten abfallen und für eine Amtsenthebung stimmen könnten. Bevor die Bolton-Granate platzte, ging das Weisse Haus davon aus, dass der Prozess bereits an diesem Freitag enden würde – mit einem glatten Freispruch.

Ein Rettungsring für Trumps Leute

Bolton kann diese Pläne noch kräftig durcheinanderbringen, vor allem, wenn es im Senat eine Mehrheit dafür geben sollte, ihn als Zeugen vorzuladen und zu befragen – was durchaus möglich ist. Die Demokraten fordern das, haben aber selbst nur 47 von 51 Stimmen, die dafür nötig sind. Wenn es schlecht läuft für Trump, dann finden sich noch vier Republikaner, die mit den Demokraten votieren. Zwei haben ihre Bereitschaft dazu bereits signalisiert: Mitt Romney und Susan Collins. Doch ob ein Auftritt von Bolton im Zeugenstand sehr viel ändern würde, ist zweifelhaft. Trumps Anwalt Alan Dershowitz übte sich am Dienstag schon einmal in Vorwärtsverteidigung. Selbst wenn alles stimme, was Bolton in seinem Buch geschrieben habe, rechtfertige das kein Impeachment, sagte er im Senat. Das war ein Rettungsring, an den sich viele Republikaner dankbar klammerten.

Für Trump wäre es vielleicht peinlich, wenn sein ehemaliger Sicherheitsberater erzählt, wie er sein Amt führt. Aber gefährlich? Eher nicht. Der Impeachment-Prozess krankt ja nicht daran, dass nicht genug über Trumps Untaten bekannt wäre. Sondern daran, dass die Republikaner diese Untaten einfach nicht für Untaten halten wollen.

Ausser Milch und Wasser waren im ­Senat keine Getränke erlaubt.

Vielleicht ist dieses Desinteresse nur gespielt, vielleicht ist es echt. Jedenfalls wirkte die republikanische Senatsfraktion, als die Demokraten die Anklage vortrugen, wie eine gelangweilte Schulklasse, die auf die Pausenglocke wartet. Eigentlich schreiben die Regeln bei einem Impeachment vor, dass die Senatoren still an ihren Tischen sitzen und zuhören müssen. Aber daran hielt sich niemand. Die Republikaner quatschten, sie krakelten auf Notizpapier herum oder assen Schokoriegel, obwohl das verboten ist. Senator Rand Paul löste Kreuzworträtsel. Senator Richard Burr verteilte Fidget Spinner, ein Spielzeug gegen Unruhe. Senator Lindsey Graham verliess ständig den Saal, entweder, wie man dann an seinem Twitter-Konto ­sehen konnte, um zu twittern, oder um auf die Toilette zu gehen. Er habe sich so ein Magen-Ding eingefangen, sagte er zu den Reportern draussen: «Kommen Sie mir nicht zu nahe.»

Selbst Bernie Sanders, dem Senator aus Vermont, der Trump verachtet und im November gerne als Präsidentschaftskandidat der Demokraten gegen ihn antreten würde, war anzusehen, dass er lieber in den verschneiten Weiten von Iowa Wahlkampf machen würde, als im Kapitol hocken zu müssen. Er zappelte herum, seufzte und döste ab und zu ein wenig. Nach drei Tagen im kühlen, zugigen Senatssaal war Sanders erkältet. Er schnäuzte sich laut und liess ein gebrauchtes Taschentuch auf seinem Pult liegen. Wenigstens teilte Sanders sein Schicksal mit Elizabeth Warren, einer seiner Rivalinnen im Kampf um die demokratische Präsidentschaftskandidatur. Auch Senatorin Warren musste die ganze Woche im Kapitol ausharren, statt in Iowa Wählern die ­Hände zu schütteln. Sie vertrieb sich die Zeit unter anderem damit, viele Notizen zu machen und viel Milch zu trinken, denn ausser Milch und Wasser waren im ­Senat keine Getränke erlaubt.

Eine unerfreuliche Wahrheit

Zu den vielen unerfreulichen Wahrheiten, die der Impeachment-Prozess ans Licht befördert hat, gehört allerdings auch diese: Nicht nur die republikanischen Senatoren kümmert es nicht, was Trump getan hat. Auch den republikanischen Wählern ist es egal. Unter Trumps Anhängern sind viele, die sich nie grosse Illusionen über seinen Charakter gemacht haben. Seit das Impeachment begonnen hat, zeigen die Umfragen deshalb das immer gleiche Bild: Amerika ist mehr oder weniger in zwei gleich grosse Hälften gespalten. Das heisst: Es gibt von den Wählern kaum Druck auf die republikanischen Parlamentarier, sich gegen den Präsidenten zu stellen.

Was es stattdessen gibt, ist brachialen Druck von Trump. Das Weisse Haus, meldet der Fernsehsender CBS, habe mögliche Rebellen im Senat schon vorsorglich wissen lassen, was passiere, wenn sie Dummheiten machten. Ein Trump-Vertrauter habe eine Botschaft überbracht: «Stimmt gegen den Präsidenten, und euer Kopf wird auf einem Spiess stecken.»

Oder um es mit Notorious B.I.G. zu sagen: Now you know, nigga.